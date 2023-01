Détention d’Olivier Vandecasteele : un rassemblement ce matin à Waterloo pour réclamer sa libération

Le comité de soutien à Olivier Vandecasteele était présent et une longue file s’est constituée, dimanche dans le froid, pour signer la pétition demandant le retour de l’humanitaire tournaisien en Belgique.

Cette pétition a déjà recueilli 200 000 signatures. La bourgmestre de Waterloo Florence Reuter a rappelé sur place le caractère apolitique de ce rassemblement, qui vise à soutenir l’humanitaire belge condamné en Iran à 40 ans de détention et 74 coups de fouet, et à demander sa libération. Olivier Vandecasteele fait aussi l’objet d’une mobilisation d’Amnesty International, présente également dimanche à Waterloo, pour obtenir sa libération par les autorités iraniennes.

Les membres du comité de soutien ont rappelé sur place qu’Olivier Vandecasteele consacre sa vie à aider les autres, et qu’il est depuis 340 jours à l’isolement en Iran alors qu’on considère que 15 jours de ce traitement équivalent à de la torture. Pour l’instant, la famille et le comité de soutien attendent une décision de la cour constitutionnelle, qui doit rendre au plus tard le 8 mars une décision concernant un possible échange de prisonnier entre la Belgique et l’Iran.

”Les autorités iraniennes, elles sont hors d’atteinte, elles suivent une logique qu’on ne comprendra jamais. Mais notre interpellation va aujourd’hui vers notre gouvernement. Le temps de la tergiversation est terminé. Ce sont des mollahs qui ont mis Olivier en prison, mais c’est nous qui l’y laissons”, a notamment expliqué Joris Brabant, le beau-frère d’Olivier Vandecasteele, devant la foule rassemblée dimanche à Waterloo.