Cession du Stamp, déménagement de la police : l’opposition de Waterloo lance deux recours auprès du ministre des Pouvoirs locaux

Pour ces raisons, Ecolo, MVW et le Conseiller Etienne Verdin intentent un premier recours auprès du ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon (PS). Ils lui demandent l’annulation de la décision de l’achat de ce bâtiment au Waterloo Office Park.

Le Stamp devient un restaurant familial

La députée-bourgmestre Florence Reuter (MR) défend la décision du collège qui est dans l’intérêt d’une “bonne gestion”. Le déménagement est un coût mais moindre que le projet initial de construire un nouveau CPAS. Un coût estimé à 7 millions comprenant l’augmentation des prix des matériaux, autour de 30 %. De plus, construire plutôt qu’acheter un bâtiment déjà rénové a un plus gros impact écologique, confie la maïeure. Au final, l’achat et le déménagement de ces services répondent aux besoins du CPAS mais aussi à ceux de la police qui a besoin d’infrastructures supplémentaires notamment avec la féminisation des équipes.

Le conseil communal du 19 décembre a également été l’objet de l’attribution du marché pour l’exploitation d’un commerce avec cour et jardin dans le Parc communal Jules Descampe en lieu et place du Stamp. Après négociations, l’appel à intérêt a été attribué à la société Athems Real Estate, une société derrière les exploitants notamment de l’Amusoir. Il s’agit de l’unique répondant à l’offre. La surface récupérée au parc est prévue pour un restaurant familial. Un choix que l’opposition dénonce alors que “la commune est à la recherche de terrains ou locaux pour des crèches et doit reloger les académies de musique ou encore la bibliothèque publique”. Autres problèmes pour les trois groupes, la publicité pour l’octroi n’a pas été faite selon les règles et le coût de la surface serait en dessous des prix en vigueur à Waterloo. Le bien est attribué pour une durée de 30 ans sans condition pour l’exploitant durant cette période.

Pour Florence Reuter, ce choix est dans l’intérêt de la ville. L’ancien Stamp est un bâtiment en mauvais état et la Ville n’a pas le budget pour s’en occuper. L’appel à intérêt est pour permettre au bâtiment de vivre et d’être bien entretenu par ses nouveaux exploitants.