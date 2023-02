Gare de Waterloo : fin des travaux pour 2025 pour le RER,

Les riverains émettent quelques réserves quant à la nouvelle gare de Waterloo. ©JDH

Nouveauté ne rime pas forcément avec amélioration. À peine la gare inaugurée, l’unique guichet ferme ses portes. Il a fait partie du plan de suppression de 2021 prévu par la SNCB. 44 guichets sur 135. Plus de contact possible avec un membre du personnel installé directement sur les lieux. Toutes les personnes rencontrées sur place s’en désolent, mais sans être plus émues qu’il n’en faut. Les reproches sont ailleurs. La rampe d’accès qui mènent sous les quais, jugée trop longue pour les PMR et légèrement glissante en hiver, ou encore le manque d’espace couvert quand il pleut, constate un groupe d’adolescents. Des petits soucis, pour une petite gare diront certains. Mais même pour ‘’une petite gare, elle reste importante’’, déclare une habitante. ‘’Les trains vont quand même jusque Zaventem’’, rajoute son ami qui l’accompagne.

Derrière ces quelques remarques adressées par les usagers et riverains, une question ressort toujours : ‘’Quand vont finir les travaux ?’’

Non plus ceux de la gare mais ceux des quais et des lignes. De ce côté, ce n’est plus du ressort de la SNCB mais d’Infrabel. Et même si du chemin a été parcouru, il reste encore beaucoup à faire. Le RER est l’élément sur lequel se concentre le gestionnaire des infrastructures. Le chantier a repris en 2018 sur la ligne 124 Bruxelles-Nivelles, quatre tronçons sont en préparation. Pour Waterloo, Infrabel prévoit la mise en services de quatre voies pour décembre 2025. Il faut donc installer deux nouvelles voies. Et pour y arriver, toutes les spécialités ferroviaires sont impliquées. Sur les neuf étapes prévues, quatre ont déjà été réalisées. Le plus gros des travaux commence au printemps 2023. Pose du ballast (le lit de pierres) et des deux premières voies. Le quai central, le nouveau quai, rue Emile Dury, seront finalisés entre ce printemps et la fin de l’année 2024. Dans le même temps, la nouvelle rampe PMR sera en état de service. Entre 2024 et 2025, les deux autres voies seront posées.

Pour allier ferroviaire et mobilité douce, Infrabel a construit une piste cyclable qui relie la drève des Chasseurs à celle du garde. La distance est de plus d’un kilomètre. Les travaux d’infrastructure mettront donc quelques années avant d’être terminés. En attendant, que les riverains se rassurent, Infrabel ne les a pas oubliés. Des panneaux antibruit en fibre bois ont été installés le long des voies pour limiter les nuisances sonores.

Infrabel s’inquiète également d’un autre type de riverains bien particulier. Elle s’est donc associée à Natagora pour intégrer de nouvelles habitations le long du futur pont, avenue des Pâquerettes. Des nichoirs, 10 en tout, seront construits pour accueillir des résidents temporaires : des Martinets noirs, une espèce menacée.