Le Carnaval de Braine-L’Alleud fait son grand retour le 18 mars : nouvelle organisation et sortie des Gilles brainois

“Petit” mais costaud

De la bouche de l’organisateur, ce carnaval se veut modeste, “petit” même. Quelques chars décorés, 8 en tout, musique et aussi des Gilles, brainois : “Plein de sociétés de Gilles avaient proposé leur participation mais je préférais avoir ceux de Braine-L’Alleud à ceux de Nivelles, par exemple”. Un cortège de Gilles donc, avec des chars, qui démarrera le 18 mars à 14h de l’avenue Léon Jourez et fera une pause sur la place du Môle avant de repartir vers la Grand-Place Baudoin Premier pour le rondeau final. Un parcours sur quelques tronçons de rues, une volonté de ne pas avoir les yeux plus gros que le Gille : “Je préfère commencer petit, que tout se déroule bien, et revenir l’année prochaine pour une plus grande édition que pas du tout”. Pourtant, Laurent Lonay n’en est pas à son premier évènement sur le territoire brainois. Il est l’organisateur de Place gourmande, le festival des foodtrucks, qui reviendra en juin prochain pour sa 3e édition. Laurent n’est donc pas un petit nouveau dans son domaine mais d’aveux : “Un carnaval, c’est une première fois”.

Carnaval pour tous, mais surtout pour les enfants

Laurent Lonay ne le cache pas, ce carnaval est un moyen d’aider les commerçants, bien fragilisés par les crises successives. Mais c’est avant tout un évènement familial orienté vers les enfants. D’ailleurs, plusieurs petites surprises sont prévues pour divertir et remercier les jeunes têtes qui accompagneront les chars… mais rien ne peut être révélé à cette heure.

Pour faire venir les familles dans le centre-ville, les parkings sur le plateau de la gare sont à disposition pour une durée de 3 heures.

Pour ce renouveau du carnaval de Braine-L’Alleud, Laurent souhaite le plus de monde possible mais reste réaliste dans ses ambitions : “On attend cette première édition. Et avec l’effet du bouche à oreille, on espère avoir du monde pour les suivantes”. Même pas ce carnaval commencé que l’envie est déjà d’inscrire l’évènement dans le temps.