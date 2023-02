Waterloo adapte son règlement général de police pour contrer l’implantation du sex-shop

À lire aussi

Concrètement, il faut désormais demander au collège communal pour affecter son bien immobilier, en totalité ou en partie “à l’exploitation d’établissement de jeux, de divertissements, de spectacles de charme ou maisons de débauche”. Sont donc concernés les peep shows, les sex-shops, les lieux de jeux d’argent… mais aussi les luna parks. Pour les contrevenants qui ne demanderaient pas l’avis de la commune, ils doivent s’attendre à une amende de 350 euros. C’est le montant maximum pour ce type d’amende administrative, annonce le président de ce conseil communal Cédric Tumelaire (MR).

Selon le collège communal, une seule commune a déjà adapté son règlement de police dans ce sens : Fosses-la-Ville. Waterloo a donc repris presque mots pour mots l’article du règlement de la commune namuroise.

Pas le dernier ressort

Cette adaptation du règlement général de police n’est qu’une des solutions possibles pour les pouvoirs locaux. Pour le volet fédéral, Waterloo peut compter sur l’intermédiaire de sa bourgmestre, Florence Reuter (MR), également députée fédérale. Elle avait d’ailleurs interpellé le ministre fédéral des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, David Clarinval (MR) à la Chambre. La réponse du ministre avait suggéré l’adaptation du règlement de police.

Une autre possibilité est de passer par le Code du développement territorial de Wallonie (CoDT) qui régit l’urbanisme dans la région. Comparé au précédent code, le CoDT a oublié de retranscrire le passage sur les lieux sensibles tels les sex-shops. “Il n’y a donc plus de prescriptions urbanistiques et la nécessité d’un permis préalable pour ouvrir ce type d’activité,” souligne Cédric Tumelaire. Le Premier échevin continue sur le CoDT et sa probable future adaptation qui risque de corriger le problème. Du côté de la région wallonne, le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Willy Borsus (MR) va redemander à l’Union des Villes et Communes si d’autres entités locales font des demandes d’adaptation dans le même sens que Waterloo.