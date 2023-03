Continuité et nouveautés, le Yakapasta change de mains : “à la base, je comptais repartir de ma maison et faire un petit restaurant de 28 places”

Le Yakapasta, c’est un mélange de styles entre décoration contemporaine et industrielle. Une fusion en écho avec la première fonction de ce grand espace ouvert : un garage. Garage dont quelques petits éléments, parsemés à gauche à droite, évoquent le premier usage des lieux. Photos de courses anciennes, tableaux, un ULM etc. Il faut dire que le patron aime les voitures : “je fais des rallyes de voitures anciennes”, confie-t-il. Mais si les vieux cylindres sont sa passion, sa vie reste l’Horeca. Alexandre travaille depuis ses 15 ans dans le milieu. Aujourd’hui cela fait donc trente ans.

Et il a eu le temps de faire pas mal de choses. Formé en salle puis en cuisine, il arrive comme commis au Yakapasta après avoir vendu son précédent restaurant en avril 2022 pour se concentrer sur son food truck, Chez Alex, qu’il tient toujours. De fil en aiguille, Alexandre se voit proposer de reprendre l’affaire, il y a quelques mois à peine. Il accepte. “À la base, je comptais repartir de ma maison et faire un petit restaurant de 28 places, avec ma femme, et là je me retrouve avec un truc de 138 places”, constate le patron non sans un rire moqueur envers lui-même.

Conserver la formule…

Alexandre le déclare d’emblée, la formule n’a pas vraiment changé : “on garde la carte d’avant car l’ancien patron faisait de très bonnes choses. Il a bien développé son restaurant”. Alexandre a aussi gardé la même équipe. “Pour moi, c’est important de mettre l’équipe en avant. Si le personnel se sent bien, tout va fonctionner”. Il soude donc son équipe autour de l’élément commun : la nourriture. “Tous les dimanches soir, on mange ensemble”. Et cela a l’air de porter ces fruits, sur quatre jours et demi d’ouverture, plus de 500 couverts ont été servis.

La décoration est une des forces des lieux. Alexandre l'a conservée en grande partie ©JEAN LUC FLEMAL

… pour mieux la peaufiner

Mettre les petits plats dans les grands ne sont pas de vains mots pour Alexandre. C’est ce qu’il compte faire pour l’avenir du Yakapasta à commencer par renforcer l’esprit restaurant des lieux et atténuer le côté brasserie. Mais il veut quand même que l’endroit reste accessible à tous les budgets : “on garde les pâtes, les burgers et puis on n’impose pas entrée, plat, dessert”. L’idée aussi est de proposer à un public plus jeune de venir, même si ce n’est que pour prendre un verre. Ils pourront profiter prochainement de la terrasse et des 120 places disponibles. Alexandre prévoit quelques changements : d’abord de nouveaux parasols, ensuite des pergolas en lamelles. Un moyen de pouvoir profiter de l’extérieur et refermer s’il pleut.

Mais le plus gros chantier reste un bar à vin. Il arrivera prochainement et se tiendra les jeudis, vendredis et samedis en soirée. Un moment de dégustation dans un petit local à l’entrée du Yakapasta qu’Alexandre souhaite “sympa et classe”. Il n’oublie pas non plus de satisfaire les plus gourmands avec du saumon fumé ou du carpaccio. Pour terminer, le Yakapasta veut s’encrer localement : “j’aimerais pouvoir présenter plusieurs produits régionaux. Je fais moi-même une confiture de figue et j’ai contacté un apiculteur du coin pour son miel”. Pour les autres producteurs, l’appel est lancé !