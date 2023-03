Le roi des hachis débarque à Waterloo : “à la base, ça part d’une blague”

Potée, carbonnades et tajine… en hachis

Le concept se développe : “j’ai aujourd’hui une trentaine de recettes qui tournent. J’essaye toujours d’en trouver des originales”. Comme une de ses signatures, le hachis à la liégeoise. Ce hachis reprend le principe de la potée liégeoise, avec ses haricots et ses lardons fumés. Et il réfléchit à plein d’autres idées et en fonction des saisons aussi. En ce moment, il déglace des oignons à la bière. Avec un peu de pain d’épices, il peut proposer un hachis de carbonnade flamande. La gastronomie belge revisitée mais pas que… : “Les légumes de saisons vont revenir. Je vais m’orienter vers des recettes plus tomatées, un peu épicées… on peut vraiment faire comme un tajine. Donc en été quand il fait chaud, plutôt que de manger un tajine, on peut manger un hachis”.

Par après, Cricri compte laisser le choix aux clients de faire leur propre hachis : “l’idée c’est d’avoir plusieurs types de recettes de viande et puis plusieurs types de purées également. Ça va permettre aux gens d’avoir le choix comme pour faire du stoemp”. Et que les végétariens se rassurent. Ils ne sont pas laissés de côté avec un hachis préparé à base de lentilles.

30 recettes de hachis, gastronomies revisitées, il y en a pour tous les goûts ©Jean Luc Flemal

De Waterloo à Tokyo ?

Aujourd’hui, Les hachis de Cricri sont installés. L’inauguration a eu lieu ce jeudi soir et cela n’a pas manqué d’attirer les riverains. Une soixantaine de personnes d’après le patron. Le lendemain matin, à peine l’ouverture, que les clients s’enchaînent déjà pour choisir leur portion : 400 gr vendus pour 12 euros…

Il a fallu un petit bout de chemin pour en arriver là. Cricri commence par écumer les marchés. D’abord les week-ends à Rixensart et Waterloo puis Stockel et Uccle, sa commune d’origine. Quatre à cinq marchés par semaine et un jour de production. Les semaines sont bien remplies mais elles confortent l’entrepreneur dans l’idée de créer un point de vente. Il le voulait à Uccle ou à proximité. Un fournisseur lui indique qu’un commerce se libère à Waterloo. Ni une ni deux, Cricri saute sur l’occasion. Il s’installe donc dans le Centre-Ville, juste en face de la maison communale. Un choix qui se révèle stratégique avec les passages constants.

Même pas le comptoir créé que Cricri pense à la suite : une deuxième boutique et pourquoi pas dans l’année. Petit à petit, il souhaite doubler sa production et installer son concept partout où il peut. Mais à plus court terme, Cricri pense à l’internationale. Un comptoir à Tokyo, New York ? Il le dit ouvertement, l’ambition est l’internationale et la franchise. Mais Cricri garde les pieds sur terre aussi, chaque chose en son temps même si le comptoir de hachis est une idée unique : “Personne ne fait ça. Les gens adorent et je suis persuadé que d’ici quelques années, le concept sera copié”.