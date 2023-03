Des coups de feu à Waterloo et des dizaines de vidéos de menace : le dossier désormais qualifié de tentative d’assassinat

Ce dossier vous a déjà été présenté dans nos colonnes. Un couple était poursuivi pour menaces. Quatre coups de feu avaient été tirés en direction d’une habitation de Waterloo. À hauteur d’homme, avait dit l’expert en balistique. Voilà qui avait entraîné la conviction du procureur. On avait voulu tuer avec préméditation. Et, selon lui, on part donc sur une tentative d’assassinat pour laquelle le barème des peines est différent, on s’en doute.