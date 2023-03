Callois, le plus grand réservoir d’eau potable de VIVAQUA, ouvert à la visite

Une capacité de 120.000 m3 d’eau potable… l’équivalent de 32 piscines olympiques, c’est ce que contient le réservoir de Callois, à Lillois. Perché à 162,5 mètres, au point le plus haut du Brabant wallon, il alimente en eau les communes ouest de Bruxelles, de Jette jusqu‘à Uccle et dans le même temps Waterloo et Braine-l’Alleud. Inauguré en 1981, Callois est également le plus grand des 17 réservoirs et le plus récent de VIVAQUA, le producteur et distributeur d’eau de la région bruxelloise. Le réservoir se compose de quatre compartiments superposés, 36.000 m3 de capacité pour ceux du dessous et 24.000 m3 pour les supérieurs, le tout soutenu par des piliers de 6 m de haut.