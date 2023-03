La pandémie, on le sait, avait mis un coup de frein sec aux activités culturelles. Cette difficile période est manifestement derrière nous. C’est ce qu’on a pu voir ce samedi 18 mars en après-midi dans les rues de Braine-l’Alleud. En effet, entre 14h et 17 h, le premier carnaval "post-covid" était paré pour revenir faire le show. Toutefois, "ça fait une bonne dizaine d’années, bien avant la pandémie, qu’il n’avait malheureusement plus eu lieu" explique Laurent Lonay, vice-président de l’Association des commerçants et artisans de Braine-l’Alleud qui a organisé l’événement.

On a pu y voir des familles, des amis, petits et grands, venus admirer le cortège et ses chars, mais surtout se détendre au rythme de la musique. Sur les chars, des animateurs, dont certains déguisés en panda ou en lion, lançaient confettis et bonbons au public aux abords.

Laurent Lonay était, lui aussi, actif pour faire passer un bon moment aux riverains. Il était en effet DJ derrière les platines du char Madagascar, en tête de parade. Pour lui, la bonne ambiance était au rendez-vous. "Ça fait cinq semaines que je travaille sur cet événement. Je suis content que tant de personnes aient répondu présent. Il faut dire que la météo clémente et les quelques rayons de soleil ont joué en notre faveur", a-t-il expliqué. Selon la police, il y avait environ 3 000 personnes présentes. "On ne s’attendait pas à ce qu’il y ait autant de gens qui viennent", confesse un agent. L’avenue Jourez était effectivement remplie entre la gare et la place du Môle.

Les Gilles brainois de la partie

Les Gilles de Braine-l’Alleud s’appellent "Les infatigables". Ils existent depuis 1958 et se sont fait un plaisir de reprendre du service. "Leur participation s’est un peu faite par hasard, lorsqu’ils sont venus voir notre association en janvier à la braderie", explique Nadine Colla, présidente de l’Association des commerçants et artisans.

"Je leur ai proposé de venir plutôt au Carnaval, c’était plus approprié, selon moi. Après avoir reçu l’accord de l’administration communale, je les ai appelés, et ils ont accepté de participer à cette première nouvelle édition du Carnaval brainois", ajoute Laurent Lonay.

Les participants ont ainsi pu observer leur défilé, leur mise en scène et leurs costumes et chapeaux à plume d’autruche quasi identique à celui de leurs homologues binchois. Sans oublier leurs lancés d’oranges et le claquement de leurs sabots sur le bitume. "Cet événement, ça a vraiment fait le bonheur des Gilles", a ajouté Nadine Colla. En outre, pour accompagner les Gilles, il y avait les "Paysannes", leurs alter ego féminins. On a aussi pu voir des danseuses, en tête de cortège ainsi qu’un char aux couleurs de treillis militaire.