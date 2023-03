Ateliers "énergie" et programme "zéro déchet" dès ce lundi à Braine-l'Alleud

Le premier est programmé ce lundi 20 mars, de 9h à midi, au rez-de-chaussée de l’administration communale. Il est intitulé "Les petits gestes pour économiser le chauffage et l’électricité". L’occasion donc de détailler une série de petits réflexes et d’habitudes à acquérir, permettant chez soi de réduire les consommations domestiques d’énergie et d’électricité.

Il sera aussi question de la gestion de l’humidité dans les logements, et du renouvellement de l’air intérieur. Cela fait aussi partie des gestes pour une meilleure efficacité énergétique et améliorer son confort de vie.

Le deuxième atelier aura lieu le mardi 28 mars, toujours de 9h à midi, à l’administration communale. Cette fois, il s’agira, toujours dans le but de faire des économies, d’apprendre à mieux lire ses factures d’énergie.

Changement d’horaire et de lieu pour le troisième rendez-vous, qui est prévu le mardi 11 avril. De 18 h 30 à 20 h 30, c’est dans les locaux de l’académie de musique que les citoyens sont conviés sur le thème "Comment isoler mon toit moi-même".

"L’animation permet aux personnes engagées dans des projets de rénovation énergétique d’acquérir, de façon interactive, les bases nécessaires pour dialoguer avec les entreprises et suivre la bonne mise en œuvre des travaux, indiquent les initiateurs. L’animation abordera également la question des besoins en ventilation à la suite de l’amélioration de l’étanchéité à l’air du bâtiment."

Par ailleurs, Braine-l’Alleud lance également un nouveau programme "zéro déchet" pour aider les citoyens qui veulent s’inscrire dans une démarche de réduction de leur production de déchets domestiques. Plusieurs ateliers seront là aussi organisés, ainsi qu’un défi pour les familles et d’autres animations visant à revoir son mode de consommation.

Une séance d’information sur ce programme aura lieu le mardi 21 mars à 18 h 30 à l’école communale du Grand Frêne, à Ophain. Les citoyens intéressés sont invités à s’inscrire auprès du service communal Environnement, au 02/ 854. 03.70.