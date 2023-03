Le Ravel entre Tubize et Braine-l'Alleud devrait être terminé fin 2023

"Effectivement, les travaux et études sur ce tronçon de 10 kilomètres de RAVeL avancent bien, a répondu le ministre. Cet axe connectera Braine-l’Alleud à Tubize, il est primordial pour les modes actifs. Il permettra de connecter des écoles, des entreprises, des administrations, des commerces, la gare SNCB et la gare des bus de Braine-l’Alleud."

Lorsque le chantier sera définitivement terminé, l’administration régionale étudiera la possibilité de l’intégrer au réseau régional des cyclostrades. Un dossier financé par le SPW, la Province du Brabant wallon et les communes. Ces dernières utilisent d’ailleurs les subsides Piwacy et Pimaci pour aménager certains segments du RAVeL.

Le ministre Henry a fait le point, tronçon par tronçon, de l’état d’avancement. Les 2,4 km qui vont du canal Charleroi-Bruxelles, rue Idès Vanschepdael, sont presque finis. "Il reste à placer le mobilier urbain, la signalisation et le marquage, puis réceptionner encore le chantier."

Pour la passerelle Vanschepdael, la mission devrait se clôturer fin 2023.

Pour les 3 kilomètres qui vont de la rue Idès Vanschepdael à l’avenue Mertens, l’abattage des arbres se fera avant le 1er avril, puis Elia devra réaliser la pose des câbles. "Les travaux du RAVeL pourront ensuite commencer. La commune de Braine-le-Comte espère que ses travaux seront terminés pour fin 2023."

Il y a ensuite la gare de Braine-le-Château, où l’aqueduc aérien et ses culées (parties destinées à recevoir l’extrémité d’un tablier d’un pont) dans l’aire de l’ancienne gare doivent être remis en état. Une solution provisoire sera trouvée, pour permettre la réalisation du RAVeL. "Le marché d’étude et de réalisation est prévu début 2023, pour commencer à l’été 2023."

Les rues Merten, Boularmont et l’avenue Reine Astrid (1,8 km) sont presque terminées, alors que sur le tronçon depuis Braine-l’Alleud jusqu’à Braine-le-Château, via la rue de la Papyrée, la réparation des ouvrages d’art est en cours, avec une fin prévue pour le début de l’été 2023. "Une étude est en cours pour les travaux de mise en RAVeL. La convention est à finaliser entre la commune et le SPW. Les travaux commenceront à l’été 2023." Cette portion devrait être achevée fin 2023.

Enfin, pour le tronçon entre la rue de la Papyrée et le parking de la gare de Braine-l’Alleud, une étude est en cours pour aménager la partie supérieure du viaduc de l’Estrée et du pont de la rue Pierre Flamand, ainsi que de l’approche au parking de la gare.

Si l’ensemble du tracé devrait être opérationnel fin 2023, certaines parties pourront déjà voir les cyclistes l’emprunter.