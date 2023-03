Un cinquième magasin dans le Brabant wallon : Blooo, le réparateur de smartphones et de tablettes, débarque à Waterloo

Concrètement, Blooo rachète et revend les appareils tout en proposant coques et accessoires. Mais la principale raison d’être est la réparation de smartphones et tablettes. Et Blooo met “tout en œuvre pour solutionner à 100 %”, déclare Frédéric Loriers. Il est également très fier de la devise : “Réparer – Recycler – Rêver”. Par ces mots, le directeur commercial précise que tous les smartphones sont repris, et s’ils ne sont pas réparés, reconditionnés et revendus, ils sont en tout cas recyclés.

Frédéric Loriers compare le secteur de la réparation de smartphones avec celui de l’automobile : “On aime s’entourer de personne compétentes et qui connaissent leur métier. Savoir où on peut aller pour le bon service sans se faire avoir”. Il explique à cet effet que plutôt que de changer de bloc chargeur, parfois il suffit de le nettoyer.

Une enseigne écoresponsable

Une autre manière pour Blooo de se distinguer de la concurrence, c’est le partenariat. Outre le recyclage de vieux téléphones, Blooo est en contact avec PlantC, une association pour le reboisement en Belgique. Au-dessus de 20 euros d’achat, Blooo reverse un pourcentage de la somme pour soutenir la plantation d’arbres, de haies, etc., comme rue de Nivelles à Mont-Saint-Guibert où une haie vient d’être plantée.