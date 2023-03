Vol de tabac au Colruyt de Braine-l'Alleud : un récidiviste une nouvelle fois condamné à une peine de prison

N’étant pas venu s’expliquer devant le tribunal correctionnel, il a écopé, par défaut, de six mois de prison ferme et d’une amende de 780 €. Le 5 décembre dernier, il n’était pas là non plus lorsque la justice a examiné un dossier où il était à nouveau cité, cette fois avec un complice.

À nouveau pour des vols dans les Colruyt, et encore avec pour cible principale des paquets de tabac. À Braine-l’Alleud une nouvelle fois, mais aussi à Rixensart à plusieurs reprises, à Braine-le-Château, à Genappe... D’où une nouvelle peine de prison ferme infligée par défaut.

L’homme étant sans domicile connu, c’est à la faveur d’une nouvelle interception par la police qu’il a appris ces deux condamnations et s’est retrouvé derrière les barreaux pour les purger. Il a fait opposition et il y a quinze jours, enfin sur le banc des prévenus, il n’a rien contesté.

"J’ai déjà passé la moitié de ma vie en prison"

"Mais maintenant, j’ai tiré un trait sur tout cela, a-t-il assuré. J’ai déjà passé la moitié de ma vie en prison : 27 ans. Je ne veux plus que ça continue. J’ai une fille, je veux la voir, j’ai déjà tout un programme dans ma tête. Tout cela, c’est à cause de la cocaïne : je suis tombé dedans, c’est une saloperie."

L’avocate de la défense a demandé davantage de clémence au tribunal, son client étant décidé à changer de vie. Le ministère public, lui, était beaucoup moins enthousiaste. Au vu des antécédents de l’intéressé... mais aussi des nouveaux faits qui continuent à arriver au parquet.

Comme il s’agit de petits vols, ils sont souvent classés sans suite mais l’homme doit encore comparaître prochainement. Ce qui démontre que des mesures probatoires antérieures n’ont servi à rien.

Le jugement qui vient de tomber souligne les 25 antécédents du prévenu, dont 15 pour vol, et l’échec de toutes les tentatives pour le remettre sur le droit chemin. La décision rendue sur opposition confirme dès lors les deux peines de prison infligées par défaut, tout en réduisant l’amende vu la situation de précarité de l’intéressé.