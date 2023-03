Braine-l'Alleud: agrandie, la crèche de Lillois passe à 35 places

Les "grands" ont donc pu réintégrer les locaux alors que durant le chantier de transformation du bâtiment, ils avaient été temporairement accueillis à l’Espace Lilloisien.

Celui-ci étant situé à quelques pas, le déménagement n’a pas pris beaucoup de temps, jeudi. Et dans la journée de vendredi, les enfants semblaient avoir déjà bien pris possession des lieux après quelques heures de jeux dans le nouvel espace.

Alors qu’elle comptait auparavant 30 places, la crèche de Lillois passe désormais à 35 lits. Ce qui fait un peu plus d’enfants accueillis, puisque tous ne sont pas présents en permanence. "Avec nos trente lits, nous avons 36 à 37 enfants, confirme la directrice, Anne Vanden Berghe. En passant à 35 lits, on pourra sans doute en accueillir une quarantaine."

Le chantier, qui a été pour sa majeure partie assuré par les ouvriers communaux afin de réduire les coûts, ne s’est pas limité à gagner de l’espace à l’arrière du bâtiment. Après avoir consulté le personnel et la direction sur les besoins, les responsables ont profité de ces travaux d’extension pour repeindre les murs des différentes pièces la crèche – avec des couleurs sobres, les jouets apportant déjà des touches plus "flashy" –, pour réaménager le dortoir, pour ajouter de nouveaux meubles, pour réaliser une terrasse…

L’investissement est d’environ 130 000 €, dont 50 000 € d’aide provinciale.

Actuellement, le CPAS brainois gère six crèches communales (plus une halte-garderie), qui totalisent un peu moins de 200 places. Le "taux de couverture" dans la commune oscille entre 50 et 55%, ce qui est largement supérieur à la moyenne régionale. Mais ce n’est pas suffisant pour apporter des solutions à toutes les familles…

"Les besoins sont importants, d’autant que le secteur privé tire la langue ces derniers temps, confirme le président du CPAS, Pierre Lambrette. Nous avons deux grands projets: l’aménagement d’une crèche de 21 places dans l’ancienne médiathèque, dont les travaux devraient être terminés cet été, et la construction d’une structure de 56 places à la rue de la Légère Eau. On espère le permis pour la fin du mois…"