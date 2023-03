Circulation ferroviaire perturbée entre Bruxelles et le Brabant wallon les deux premières semaines d'avril

Infrabel prévoit en avril des travaux de grande envergure sur son réseau, et en particulier sur les lignes entre le Brabant wallon et la capitale. “La circulation des trains sera notamment interrompue du 1er au 9 avril entre Nivelles et Bruxelles-Midi et entre le 8 et le 16 avril entre Ottignies et Bruxelles-Midi. Des alternatives de transport en bus ou en train sont mises en place. Nous conseillons les voyageurs de se renseigner via les canaux de communication de la SNCB”, indique ce lundi la société de transport dans un communiqué. Notons que l’offre générale sera adaptée ces deux premières semaines d’avril en raison des congés scolaires en Flandre.