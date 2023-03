Clap de fin pour le skatepark de Waterloo : une solution de remplacement en attente du nouveau

À lire aussi

La majorité MR, dans son programme, souhaite moderniser certaines infrastructures vieillissantes de la commune, le skate parc en fait partie. Il est donc prévu d’en créer un plus grand, plus moderne, intégré dans le paysage, et aussi beaucoup plus sûr. Initialement, l’idée était d’installer le nouveau skatepark à quelques pas de l’ancien, dans le parc Jules Descampe comme le mentionne le site internet de la commune.

Aujourd’hui, affirmer une telle chose, c’est aller vite en besogne. Installer un nouveau skatepark demande de la réflexion. Il n’y a donc pas le feu à la rampe pour les autorités. Elles prennent le temps de trouver l’endroit idéal où les aspects récréatifs et sportifs se marieront parfaitement avec la sécurité et le respect du voisinage.

Pas de panique “on board”

Il faudra se montrer patient avant de découvrir le nouveau spot et y exécuter grind et ollie ou encore dévaler les rampes mais en attendant, la commune a voté ce lundi l’installation d’un skatepark provisoire. Celui-ci se situera sur les anciens terrains de tennis derrière le hall des sports et non loin de la Maison des Jeunes. La sécurité et la gestion des lieux se feront en garde partagée entre la commune, en semaine, et la MdJ, les week-ends. Pour ne pas importuner le voisinage, des horaires sont aménagés : une ouverture à midi les week-ends et fermeture des lieux en début de soirée.