Le Mémorial 1815 devient le "Domaine de la bataille de Waterloo"

Ainsi, la nouvelle appellation "Domaine de la bataille de Waterloo" veut mettre en avant le fait que le site, loin de se cantonner à la Butte et au Mémorial, s’étend sur plus de 20 hectares avec pas moins de sept points d’attraction, dont la ferme d’Hougoumont.

"L’idée est de montrer aux visiteurs qu’ils peuvent rester une journée entière sur place avec une expérience de visite globale, explique Marine Cailliau, l’attachée de presse du site. Cela veut dire passer par plusieurs endroits, profiter des points de restauration, assister à une série d’animations… Par exemple, quand nous sommes arrivés en 2019, 10% des visiteurs allaient jusqu’à Hougoumont. On est aujourd’hui à 20 ou 25%, et nous voulons encore augmenter ce chiffre."

Un petit train électrique

Pour cela, et c’est une nouveauté qui arrivera dans le courant du mois de mai, Kleber Rossillon va arrêter les navettes de la calèche tirée par des chevaux de trait entre les deux sites. Une sorte de petit train électrique, acquis en Autriche, pourra transporter 30 à 35 personnes toutes les 20 minutes au départ du Mémorial. Le prix du ticket inclura ce trajet au travers du champ de bataille, et les visiteurs recevront des explications via un nouveau dispositif audio.

À partir de ce week-end, de nouvelles animations seront également mise en œuvre au pied de la Butte. Les tentes de bivouac passeront de deux à huit, avec de nouveaux animateurs et des scénarios retravaillés, par exemple pour l’école du soldat. Kleber Rossilon ajoute aussi une activité évoquant les soins médicaux qui étaient dispensés sur le champ de bataille par les chirurgiens de l’époque. Certains uniformes ont également été renouvelés, et ces animations seront toujours proposées en français, anglais et néerlandais.

À la ferme d’Hougoumont aussi, il y a aura du neuf avec notamment une activité en rapport avec l’archéologie, en référence aux campagnes de fouilles de l’association Waterloo Uncovered.

Reconstitutions, gastronomie, conférences…

Du coté des événements ponctuels, les reconstitutions n’auront plus lieu à la mi-juin en 2023 (lire ci-contre) mais le premier week-end de juillet. Par contre, on retrouvera un activité qui avait beaucoup séduit en 2018: la grue de Diner in the Sky sera de retour sur le site et proposera aux amateurs des déjeuners ou des diners gastronomiques à 40 mètres du sol, c’est-à-dire au niveau du Lion. Ce sera possible du 1er au 25 juin 2023.

Les conférences historiques, ainsi que le week-end festif du 15 aout avec présence de mongolfières et d’animations équestres sont maintenus dans le programme de 2023.