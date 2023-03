18.432 panneaux sur 19 ha, le plus grand parc photovoltaïque au sol de Wallonie est opérationnel.

Pour y arriver, le parc contient 18.432 panneaux bifaces. Ils sont donc un recto/verso : “ça fait quasi un panneau par brainois” s’exclame le bourgmestre, Vincent Scourneau (MR). Par biface, il n’est pas question de retourner les panneaux. L’élément à prendre en compte est la réverbération. Ainsi, les panneaux sont disposés en rangées et chacune alimente l’arrière de celle de devant avec l’énergie solaire renvoyée. Cela permet un meilleur rendement et une économie par rapport aux 36.000 panneaux initialement prévus.

Si au départ, l’objectif était de produire 10 % des besoins domestiques en énergie, ce sera finalement le double. Pour l’environnement, le parc permettra chaque année d’éviter 2.500 tonnes de CO2. Au total, 75.000 tonnes en moins pour les 30 ans d’exploitation à venir. Bien sûr, cela a un coût non négligeable mais le bourgmestre, Vincent Scourneau, l’échevin de la Transition énergétique et du Développement durable, Henri Detandt (MR) et les services communaux ont pensé à tout.

Troisième vie

De son propre aveu, le bourgmestre connaît bien le territoire de sa commune. Il a cherché quelques sites prometteurs avant de jeter son dévolu sur celui de SODEVER. L’ancienne sablière d’Alconval en est à sa troisième vie. Après l’exploitation, elle a servi de site d’enfouissement de déchets inertes comme la terre, la brique ou le béton. Un lieu idéal pour l’installation de panneaux photovoltaïques, le plus haut de Braine-L’Alleud et éloigné des habitations. Pas de nuisances pour les riverains donc. La nature a également son mot à dire, la forêt au nord du site va être agrandie et la partie sud accueillera une dizaine de mares, selon les conditions du Département de la Nature et des Forêts.

Un investissement win-win

Financer un tel projet demande beaucoup d’argent. Les élus communaux parlent de plus ou moins 10 millions d’euros de fonds propres. Un coût donc pour le portefeuille des brainois mais dont ils sont déjà les premiers bénéficiaires. En effet, le parc photovoltaïque rapporte déjà. 500.000 euros par an pendant 30 ans, sans compter les futures grosses inflations. Cette somme est comptabilisée dans le budget ordinaire, permettant le bon fonctionnement de la commune.

Pour arriver à ce bonus, les autorités ont élaboré un ingénieux système avec UCB Pharma situé sur le territoire de la commune. Ainsi, l’électricité produite est fournie directement à UCB par une ligne propre. En retour, UCB paye un montant fixe, calculé en fonction de la production, d’un peu près un million d’euros par an à la commune. Avec cette somme, la location du terrain et l’emprunt sont remboursés et permettent de dégager le profit. L’électricité n’arrive donc pas des panneaux aux foyers brainois mais indirectement réduit la consommation d’électricité de la commune. Si les maisons étaient directement fournies par le parc, la commune deviendrait un fournisseur d’énergies avec toutes les contraintes du secteur. Intenable pour un budget communal.

Une situation avantageuse pour les trois parties. Elles y trouvent chacune leur compte.

Un parc éolien ?

Avec sa position en hauteur, l’ancien site d’Alconval baigne constamment dans le vent. L’endroit serait également idéal pour y installer des éoliennes. Une chose impossible pour le maïeur : “Pour chaque éolienne, j’ai des quartiers qui se mobilisent… et même des quartiers Ecolos” ironise-t-il. Il n’y aura donc “pas d’éoliennes dans le jardin des Brainois”.

Et concernant d’autres projets de parc photovoltaïque, c’est trop court pour la législature actuelle. Cinq ans ont déjà été nécessaires même si le parc a été retardé par la pandémie. Mais les autorités ont quelques idées pour plus tard.