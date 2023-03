PluS, Ecolo et Intérêt Brainois se marient et créent “Ensemble”, un mouvement politique et citoyen : “Ici se trouve la future majorité”

Depuis le début de la législature, la troupe mutualise les expertises de chacun, préparant de concert leurs interventions au conseil communal. Cette fois-ci, ils vont plus loin et s’engagent à faire liste commune pour les élections de 2024. Mais la nouvelle famille ne compte pas fermer la porte à de nouveaux membres car le mouvement souhaite accueillir les Brainois et Brainoises désireux de s’engager pour leur commune. La répartition du gâteau se fera alors de manière équitable, une part égale pour les quatre parties.

Un contrat de mariage à peaufiner

Les trois groupes viennent d‘horizons politiques différents. Pour célébrer l’alliance, il leur faut un socle de valeurs communes. “Ensemble” peut compter sur les trois grands principes de ses créateurs : la citoyenneté, la solidarité et l’écologie. À ceux-ci s’ajoutent un quatrième axe, le dynamisme et la convivialité. Il regroupe la mobilité, la sécurité et l’économie locale.

Pour ce qui est du programme, plus précis, il n’y en a pas encore. Les groupes attentent la venue des Brainois, tous invités, pour élaborer conjointement les futures lignes directrices de la campagne. Ainsi, au départ de ce simple contrat de mariage, les idées sont les bienvenues et la porte est ouverte. C’est la volonté même des trois groupes politiques de faire ménage à quatre.

Ensemble fonctionnera aussi indépendamment des partis politiques. Le mouvement aura ses propres instances comme l’assemblée générale et les cercles d’animations. Le mouvement existe également afin de dépasser les clivages. Les grands-parents, vert, rouge et turquoise, resteront donc à l’extérieur.

L’amour ne dure que 540 jours ?

Le 22 avril prochain, il restera 540 jours avant les élections communales d’octobre 2024. À cette occasion Ensemble organisera sa soirée de lancement, histoire d’accueillir les convives et discuter avec eux lors de la cérémonie. En parler en amont des prochaines élections est pour eux un moyen de se faire connaître. Le 3 juin est aussi l’autre date clé. Ce sera la première assemblée du mouvement, importante pour l’adoption d’un texte fondateur.

Ensemble dispose également d’un site internet, de pages sur les réseaux sociaux et un toute-boîte sera placé pour chacune des adresses. Les invitations ne manquent pas, les mariés sont heureux, l’enfant se porte bien. Il ne reste qu’à leur souhaiter une belle vie de famille…