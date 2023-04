2500 tonnes, 25 m de longueur, 31 de largeur et 9 m de haut, “l’Arc de Triomphe du RER” s’installe à Lillois

À lire aussi

Durant cette semaine de travaux, sept ponts sont soit remplacés soit rénovés à Nivelles, Lillois et Rhode-Saint-Genèse. Parmi les sept, trois sont situés dans le village brainois. Plusieurs chantiers le long de la ligne 124 où tous les métiers du génie civil se relaient. Avec l’alternance des équipes, les travaux peuvent se dérouler 24 heures sur 24.

Casque, gilet de sécurité et bottes enfilés, Infrabel emmène les rhétos sur les voies, sans trains cette fois-ci. Le moment de faire découvrir les travaux de plus près et surtout ‘’l’Arc de Triomphe du RER’’ , une gigantesque structure de béton armé. Un total de 2500 tonnes pour 31 mètres de largeur, 25 de long et 9 mètres de haut. L’arc est destiné à remplacer l’ancien pont ferroviaire, construit en 1834, rue du Jacquier. Sa particularité, être composé de trois modules fabriqués dans une prairie à quelques dizaines de mètres de son point d’installation. Ils seront déplacés par un camion spécial. Il soulève les modules par l’intérieur avant de les poser à l’endroit voulu.

Le premier module de l’Arc de triomphe du RER a déjà été placé. Sous la structure se trouve le camion spécial utilisé pour déplacer les immenses blocs de béton. ©Bernard Demoulin

Une méthode différente de l’ancien fonctionnement d‘Infrabel. “Avant”, explique son CEO Benoit Gilson, “les ponts ferroviaires étaient construits directement à la place des anciens. Les travaux pouvaient durer six semaines. Maintenant, avec la construction de blocs sur le côté, c’est terminé en un peu plus d’une semaine.”

D’autres chantiers en parallèle

Pour les deux autres ponts ferroviaires de Lillois, celui de la rue Fontaine Saint-Martin, est en train d’être remis à neuf : il s’agit de refaire son étanchéité tandis que deux nouvelles structures vont être ajoutées sur le côté. Elles pourront accueillir les deux nouvelles voies nécessaires au passage du RER. Pour le pont de la rue de l’Épine Pucelle, l’ancien pont sera démoli. Le nouveau avait été placé en avril 2022.

Route barrée rue Fontaine Saint-Martin, le pont est prolongé pour accueillir deux nouvelles voies et l’étanchéité est en train d’être refaite. ©Bernard Demoulin

Depuis ce samedi 1er avril et jusqu’au 9, la ligne 124, entre Nivelles et Bruxelles, est fermée pour travaux. Un cas particulier car Infrabel évite les travaux durant les périodes scolaires. Mais le changement récent de calendrier dans l’enseignement francophone complique la donne. À l’inverse les étudiants du supérieur et les élèves flamands sont moins impactés par ces modifications.

Les élèves du collège Cardinal Mercier prennent la pose en compagnie de Benoit Gilson, le CEO d’Infrabel devant le futur pont ferroviaire rue du Jacquier. ©Bernard Demoulin