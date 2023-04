Une semaine "intense" en Jordanie avec Handicap International pour la Brainoise Aurore Van Vooren

Engagée au sein de l’ONG depuis 27 ans, la Manager en Communication et Sensibilisation avait pour objectifs: "de découvrir les projets de Handicap International, rencontrer les bénéficiaires de l’ONG, mieux comprendre ce que Handicap International fait sur le terrain pour pouvoir ensuite mieux l’expliquer en Belgique", explique-t-elle.

Pendant une semaine, accompagnée d’une collègue, les deux femmes se sont intéressées aux différents projets de réadaptation et d’inclusion dans une approche globale, que mènent les presque 90 membres d’Handicap International en Jordanie.

"C’était très intense, confie la Brainoise. En arrivant dans le pays, on a reçu un briefing de sécurité des choses qu’on pouvait ou pas faire sur place. Ensuite, durant une semaine on a rencontré des patients, des bénévoles et des médecins. On a pu discuter avec eux et visiter des centres de réadaptation et des écoles".

Des rencontres marquantes

Aurore Van Vooren reste particulièrement marquée par sa rencontre avec Hassan, un jeune homme d’une vingtaine d’années, présentant une infirmité motrice et cérébrale avec beaucoup de rétractation. "Il est en chaise roulante et il a peu de mobilité surtout au niveau des bras. Quand je l’ai rencontré il m’a expliqué que son rêve était de devenir informaticien. Handicap International lui est venu en aide en lui fournissant un matériel adapté avec une table et un ordinateur. Sur place, les équipes lui ont permis de gagner en autonomie, en évaluant son état physique, son domicile, pour qu’il puisse manger et sortir seul de chez lui", raconte Aurore Van Vooren.

La situation des réfugiés syriens

Avec plus de 675 000 réfugiés syriens qui vivent en Jordanie, cette mission était aussi l’occasion de voir l’évolution de leur condition de vie dans le pays.

Aurore Van Vooren ne s’attendait pas à découvrir de telles structures pour les réfugiés: "On a l’image des tentes avec des infrastructures temporaires quand on parle des réfugiés, pourtant, là-bas, j’ai été surprise de découvrir un quartier avec des maisons en dures", raconte-t-elle.

Bien que parmi eux, nombreux sont ceux qui ont tenté de rentrer en Syrie pensant pouvoir reprendre leur vie d’avant-guerre, une large majorité a été contrainte de se résigner à retourner en Jordanie voyant que tout avait été détruit.

L’ONG estime que 140 000 réfugiés syriens sont en situation de handicap. Handicap International, par ses différentes actions tente de les aider grâce à la mise en place de centres de réadaptation, de groupes de parole et de formations.