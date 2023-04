Le Dernier QG de Napoléon organise sa chasse au Napoléon durant le week-end de Pâques

Mais avant de pouvoir se gaver de chocolat, il faudra trouver les questions et faire fonctionner les méninges. Des œufs de couleurs seront cachés dans différents endroits à l’intérieur et à l’extérieur du musée. Ils contiendront rébus, charades ou jeu des 5 erreurs. Et pour les plus petits, ils auront droit à un questionnaire à choix multiples illustré par des dessins.

D’autres récompenses sont à prévoir pour les plus assidus. Trois prix à gagner : une fois quatre places pour Walibi (avec parking), et deux fois cinq places pour le cinéma Wellington avec 10 euros de confiseries offertes. Il faudra pour cela que le quiz soit parfaitement complété et avoir répondu à la question subsidiaire.

Le prix pour participer à l’activité est de 5 euros par enfant en dessous de 10 ans et gratuit pour les plus âgés.

Un renouvellement constant

La Chasse au Napoléon est organisée depuis 2016. À la base, il s’agissait d’une simple chasse aux œufs. Les enfants trouvaient des œufs en plastiques qu’ils échangeaient contre leurs équivalents en chocolat. Avec le covid, la chasse a été remplacée par des dessins de la mascotte de l’évènement à colorier. Toujours en échange des œufs.