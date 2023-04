12 voitures à partir de 250 €, un camion benne, 90 pneus… Braine-l’Alleud vend du matériel communal aux enchères

Les enchères ont commencé ce mercredi 5 avril. Elles se termineront dans deux semaines, le mercredi 19 avril à 18 h 30. La commune organise une visite des différents lots le 12 avril entre 13 h et 15 h Les heureux gagnants des lots pourront les récupérer le 3 mai.

”Transparence”

De l’aveu de l’échevin, la vente aux enchères n’est pas pour se faire de l’argent même si les ventes rapportent tout de même un petit quelque chose à la commune. C’est avant tout une question de bonne gouvernance et de transparence. Un moyen de montrer ce qui sort de la commune plutôt que de laisser les choses traîner jusqu’à ce que quelqu’un vienne se servir : “une manière ordonnée d’éviter les passe-droits” confie l’élu.

Des gros et des petits lots

Pour commencer, 12 voitures sont proposées à la vente, toutes à partir de 250 euros. Les véhicules sont en fin de vie. Ils n’ont pas vraiment de valeur auprès d’un concessionnaire mais les pièces et les matériaux conservent un certain prix. L’autre grosse pièce est un camion benne avec grue. Prix de départ 700 euros. Une moto et deux scooters sont également à vendre pour leurs pièces, 150 euros pour le lot.

Mais bien d’autres articles sont disponibles à la vente. Des matériaux de constructions comme des tuiles, des blocs en béton, des vitrages simples, etc. ou encore des outils de chantiers : perceuses, chargeur de batterie, groupe électrogène et même… des toilettes de chantier. Il y a aussi de quoi refaire la décoration. Des guirlandes de voiries sont disponibles ainsi que des chaises et tables pour l’Horeca. Plein d’autres lots sont encore visibles sur le site d’Auctelia ou lors de la visite organisée par la commune.