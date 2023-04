Braine-l’Alleud : un quartier interdit à la circulation pour des travaux d’asphaltage

Des travaux d’asphaltage sont effectués dans le quartier comprenant le clos du Sadin et les avenues des Ramiers, des Tarins, des Pinsons et des Tourterelles. La circulation est interdite dans l’ensemble du quartier depuis ce mercredi matin 7h et jusqu’au vendredi 7 avril, à la même heure. Il sera juste possible de circuler cette nuit à partir de 21h, jusqu’au matin. L’accès au clos du parc et à l’avenue du Bouvreuil est également compromis.