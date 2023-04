Wavre et Waterloo : un an ferme pour un prévenu qui voulait déposer plainte contre une greffière

L’homme (Luc De S., 52 ans) répétera avoir demandé de pouvoir être jugé dans sa langue maternelle, ce qui est prévu et parfois sinon souvent accepté. Aucune trace de pareille demande n’est cependant retrouvée et l’intéressé quittera la salle d’audience, emmenant avec lui un deuxième prévenu (Xavier B., 51 ans) qui, lui, est parfait bilingue, mais qui sortira par solidarité linguistique.

Reste le troisième homme, Wim Van L., 42 ans, actuellement de Namur, le seul à être assisté d’un avocat, lequel fustigera l’attitude des coprévenus poursuivis comme lui dans un dossier de fausses factures émises à Wavre et escroquerie entre le 18 juin 2013 et le 5 janvier 2016.

L’escroquerie consistera notamment à constituer diverses sociétés à Waterloo, se partageant des fournisseurs et des clients, en se transférant mutuellement des activités et en fraudant l’impôt sur les revenus. Le parquet a retenu une dette de 877.000 € au SPF Finances et 801.000 € à l’ONSS.

Wim V. contesta. Il entra en 2002 comme employé dans une société de construction que possédait Luc D. Il fut subjugué par ce "génie de la finance" au point, en 2005 et alors qu’il venait de créer une société de consultance, d’accepter d’emprunter de l’argent auprès de banques pour Luc D.

"De la naïveté" , plaida son avocat qui demanda l’acquittement. Il l’a obtenu de même que Xavier B. Par contre, le tribunal a infligé à Luc De S. une peine ferme d’un an, une amende de 30.000€ et une interdiction d’exercer toute activité commerciale pendant dix ans.