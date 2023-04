Braine-l’Alleud vend une partie de son matériel communal aux enchères

Celle-ci a déjà fait appel à la société spécialisée à une ou deux reprises, et continue désormais de proposer via ce mécanisme d’enchères sur le net le matériel dont elle ne compte plus se servir. On peut ainsi acquérir une ancienne voiture de l’administration, un camion benne avec grue considéré comme en bout de course pour un prix de base estimé à 750 €, des pneus, des volets électriques pour fenêtres…

"La première expérience s’est bien passée: il y a toujours des gens qui trouvent une utilité au matériel dont nous ne nous servons plus, confirme l’échevin des Travaux, Henri Detandt. Mais au-delà de l’argent que nous pouvons récupérer grâce à cette mise en vente, ce qui est surtout important à mes yeux, c’est la transparence totale du procédé. La société met les lots aux enchères et ils vont aux plus offrants. C’est simple et propre: il n’est pas question que certaines choses qui traînaient chez nous partent à gauche ou à droite, parce qu’untel qui en connaît un autre en a fait la demande. Ici, tout est parfaitement réglo."

Il y a tout de même des choses surprenantes à acquérir, comme des chaises d’église et divers autres sièges… dont certains sont encore emballés. "C’est exact, il y a des fauteuils neufs qui nous avaient été livrés et dont nous avons refusé la commande, parce qu’ils étaient un peu abîmés, sans doute lors de la livraison, confirme l’échevin des Travaux. Le fournisseur ne les a pas repris, ils étaient là, autant les revendre…"

Certains pourraient aussi être intrigués par le nombre de voitures en mauvais état, voire pire, qui sont vendues par la Commune. En réalité, il s’agit souvent de véhicules saisis ou abandonnés, qui ont été stockés dans le dépôt communal et qui, au bout d’un certain temps, deviennent propriété communale.

Braine propose aussi une série de guirlandes de décoration pour les voiries, démodées mais qui valent sans doute leur poids de métal, et même… des caissons de columbariums. Avis aux imaginatifs pour les détourner de leur usage initial…