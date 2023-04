681 810 euros, 480 panneaux photovoltaïques, les subsides arrivent pour le nouveau toit du hall des sports de Waterloo

Il était connu comme la passoire de Waterloo, un bâtiment digne de l’ex-URSS diront certains. Construit dans les années 80, Le hall omnisports de Waterloo souffre depuis quelques années d’infiltration d’eau. Ce qui a mené à des accidents et des reports ou des annulations de certaines activités. Mais ce sera bientôt de l’histoire ancienne. Le hall va enfin avoir son nouveau toit. L’octroi des subsides a été signé par la commune et le ministre Adrien Dolimont (MR) en charge du Budget et des Finances. Un subside de 661 810 euros a été accordé pour réaliser les travaux projetés. Et les autorités communales ne comptent pas perdre de temps. Une fois les fonds débloqués, les travaux devront s’effectuer au plus vite déclare Cédric Tumelaire (MR), échevin des Sports. L’élu s’engage même à aider les différents clubs sportifs à adapter les calendriers des entraînements et les matchs durant le chantier.