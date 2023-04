Projet de 144 logements sur le site du château de la Rose à Waterloo : la commune marque déjà son désaccord

Une esquisse du quartier du Château de la rose de 2019 avec les différents emplacements. ©DR

Selon les premières esquisses du projet en 2019, les accès parking se feraient via la chaussée Bara, avec également un accès par la rue Emile Dury. L’ensemble du lotissement deviendrait cyclo-piéton. Mais aujourd’hui, Bouygues veut aller un pas plus loin car la société immobilière a déposé une demande d’urbanisme pour plusieurs modifications de voiries. Ainsi, la compagnie souhaite modifier les voiries communales de la rue Emile Dury et de la rue Ma Campagne pour y intégrer les sorties et entrée de la zone cyclo-piétonne du quartier. Et ce n’est pas tout : il est également question de modifier l’alignement avec la chaussée Bara, route régionale, et créer une route cyclo-piétonne le long de la voie ferrée.

Mais le collège communal ne l’entend pas de cette oreille et s’oppose d’emblée aux ambitions du concepteur immobilier. Lors du conseil communal de ce lundi 17 avril, la majorité MR proposera au conseil de ne pas marquer son accord sur la demande de Bouygues. Chose déjà acquise étant donné l’écrasante présence des libéraux parmi les élus waterlootois. Et il est fort probable que l’opposition les rejoigne sur ce point.

Le collège échevinal justifie son avis défavorable justifie par la densité du projet, les caractéristiques des routes à modifier et surtout les problèmes de mobilités engendrés par les différents travaux.