Un nouveau zoning industriel à la drève du Garde : l’enquête publique démarre pour une route et une piste cyclo piétonne

Les parcelles 169H et 170E seront occupés par la future zone industrielle. Une partie comprend le Bois des Bruyères. ©WalOnMap

Ce dernier élément inquiète les Waterlootois sur les réseaux sociaux. Une peur légitime de voir disparaître une partie de la zone boisée, poumon vert de la commune.

Pas touche au Bois des Bruyères

Que les riverains se rassurent, il n’est pas question de toucher au Bois des Bruyères. Ancien parking Fiat, le terrain a toujours été une zone économique et le bois n’a jamais grignoté. De plus, la nouvelle affectation du site comprendra une ceinture de verdure. On parle de quatre mètres d’épaisseur : une manière d’invisibiliser la zone pour les riverains et garantir une couche supplémentaire d’arbres.

En ce qui concerne la création de la voirie et de la piste cyclo piétonne, il n’est pas question de faire des travaux sur la drève du Garde ou l’allée du Triage mais purement sur les parcelles et les frais incombes au propriétaire du terrain. Il s’agit donc de travaux internes mais il faudra raccorder les routes à la drève du garde. C’est pourquoi la demande de permis doit être validée par les autorités communales qui demandent un avis auprès des concitoyens.

Autres inquiétudes

Pour l’association Inter-Quartiers de Waterloo, il y a également deux éléments À ne pas oublier avec l’implantation d’un futur zoning. Le premier est un risque de voir affluer un trafic de transit dans les quartiers résidentiels adjacents.

L’autre souci relevé est l’eau. La zone est régulièrement inondée lors de fortes pluies. Si pour l’instant les canards du coin y trouvent leur bonheur, l’artificialisation du site pourrait ne pas arranger le problème. De connaissance de l’association, il n’y a pas eu d’étude sur l’égouttage. Il faudra donc veiller à améliorer l’évacuation des eaux de pluie au grand dam des petits baigneurs palmipèdes.

Lors de fortes pluies, l’eau s’évacue mal dans la zone de la drève du garde. Les canards locaux, eux, y trouvent leur compte. ©DR

Pour plus de renseignements sur les plans et travaux, il sera possible dès ce lundi 17 avril et jusqu’au 16 mai de consulter. Pour cela, il suffit de contacter par mail, courrier ou par téléphone le service d’urbanisme de Waterloo. Pour les réclamations, il faudra envoyer un courrier ou mail avec mention’’urbanisme – dossier n° PUCODT/2022/0135 (bis)’’.