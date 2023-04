Huit mois de prison pour une agression au parc Bourdon de Braine-l’Alleud

Lorsque le Brainois est arrivé sur place, il a repéré rapidement celui qui avait ennuyé sa petite-fille mais devant ses yeux, l’homme est allé plus loin. Après avoir couru en direction d’une autre dame qui se promenait dans le parc, il s’est jeté sur elle et l’a projetée au sol, avant de la tenir par le cou.

L’ancien militaire est intervenu et a maîtrisé l’agresseur mais la victime a été traumatisée par ce comportement. Elle a d’ailleurs dû être transportée à l’hôpital après cet épisode violent et a, dès lors, exposé des frais médicaux.

Dans un premier temps, le ministère public avait classé l’affaire sans suite. Il est vrai que l’agresseur, alcoolique, est à un niveau tel de consommation qu’il est victime de crises régulières et semble avoir du mal à se situer dans l’espace et dans le temps. Il n’a pas non plus de domicile fixe, disposant seulement d’une adresse de référence au CPAS.

Devant le tribunal correctionnel, il y a un mois, l’avocat de la partie civile a expliqué pourquoi sa cliente, très choquée par ce qu’elle a subi en juillet dernier, tenait à ce que son agresseur soit poursuivi et demande, à présent, que son préjudice moral soit indemnisé.

Le banc des prévenus, lui, est resté vide. L’homme n’a jamais répondu aux convocations de la police, n’a pas pu être entendu sur les faits et ne s’est pas davantage déplacé à Nivelles pour s’expliquer devant la justice. Le ministère public a néanmoins relevé que les faits, dont ont témoigné plusieurs personnes, sont bien établis et doivent être sanctionnés. Il apparaît, par ailleurs, que le prévenu doit également comparaître prochainement devant le tribunal correctionnel de Charleroi.

Le jugement vient de tomber : l’homme écope par défaut, conformément aux réquisitions de la substitut, de huit mois de prison ferme et d’une amende de 400 €.