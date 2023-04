108 arbres vont être abattus le long de la sortie 28 du Ring

Il y a également 33 autres arbres, des saules blancs et marsaults dépérissant car ils souffrent de la compétition entre les arbres. À cela s’ajoutent encore 8 robiniers, 6 érables et 6 frênes. Ces derniers présentent des signes de dépérissements. Finalement, l’abattage des arbres se fait pour deux raisons. La première est une éclaircie d’amélioration, elle permet de favoriser la pousse et le développement des arbres restants. La deuxième est sanitaire : éviter la propagation des maladies et surtout des nuisibles comme les scolytes. Il s’agit aussi de sécuriser les lieux, fréquentés régulièrement par de nombreux promeneurs.

La biodiversité préservée

Il faudra s’y attendre, l’abattage risque de faire un peu de bruit pour les riverains du terrain. Sans oublier, le stationnement des véhicules dans les avenues et l’évacuation des bois coupés. Mais cela n’est pas pour les semaines à venir. Le permis d’urbanisme donne quelques conditions. Une des conditions est l’abattage en dehors de la période de nidification du 1er avril et 31 juillet. Les travaux auront donc lieu au plus tôt en août afin de laisser aux oiseaux le temps de se reproduire.

Les oiseaux ne sont pas les seuls tenus en compte par les autorités. Avec l’abattage, de nombreux tas de feuilles, de branches et de bois morts vont apparaître sur la surface. En fonction de l’état des arbres, une partie du tronc pourra aussi être laissée. De bons moyens de favoriser le développement d’insectes ou de petits mammifères.