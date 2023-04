Améliorer la mobilité, rapprocher les logements des écoles et des commerces, etc. : l’hypercentre de Waterloo devient la première ZEC de Wallonie

16,6 hectares du centre de Waterloo deviennent la première Zone d'enjeu communal (ZEC) de Wallonie. ©IPM Graphics

Plus concrètement, une Zec est une simplification des contraintes dans les zones centrales des communes. En Wallonie, comme dans beaucoup d’autres régions, le territoire est divisé en zones par un plan de secteur. Il y a des zones industrielles, de logement, de commerces, etc. Et changer la fonction d’une zone est une tâche compliquée pour les communes. La Zec accorde donc de la flexibilité aux communes. Il est alors plus facile de changer de type de zone.

”Rénover et aérer”

Pour le ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, Willy Borsus (MR), la Zec permet “d’affirmer le cœur de la Commune, d’améliorer la mixité fonctionnelle, avec plus de logements dans l’hypercentre ; d’aménager des parcours urbains de qualités, de restructurer les vides urbains et d’amener la nature dans la ville.” De son côté, la bourgmestre de Waterloo, Florence Reuter (MR), se réjouit du passage du centre-ville en ZEC. Un moyen d’affirmer les ambitions de la majorité de “rénover et d’aérer l’hypercentre de Waterloo. Cette Zec est donc aussi un outil supplémentaire pour freiner la densification et préserver notre cadre de vie.”

Il s’agit donc dynamiser les centres-villes en améliorant la mobilité, rajouter des espaces verts ou encore rapprocher les logements des écoles et des commerces. Une aubaine pour ces zones de plus en plus délaissées au profit de leur périphérie informe un rapport de Natagora sur la Zec. Pourtant les centres favorisent le renforcement des activités économiques, culturelles et administratives tout en réduisant les besoins de mobilité individuelle, poursuit l’ONG de protection de la nature. Et dans un contexte de fin de l’artificialisation des terres d'ici 2050, la lutte contre l’étalement urbain va avoir un effet direct sur la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité.

En attendant, il est fort probable que le passage en Zec du centre de Waterloo face avancer les projets de réaménagement. Bien qu’encore à l’état de vision pour le moment, le Masterplan vise à changer complètement le cœur de la cité et remettre en valeur le patrimoine et éléments forts mais aussi reconstruire l’institut des Sacré-cœur et revoir la mobilité.

Le passage du centre-ville de Waterloo en ZEC va certainement faire avancer le projet de Masterplan du centre. ©EdA

Temps long

Le CoDT, le Code de développement territorial de Wallonie, propose la procédure pour créer des Zec(s) depuis son entrée en vigueur en 2017. La commune de Waterloo a introduit sa demande en mars 2020. Il aura donc fallu trois ans pour que la procédure soit menée à bien, en accéléré comme le prévoit le CoDT. Dans le Brabant wallon, La Hulpe sera la suivante. Elle vient d’introduire une demande le mois passé. La commune devra attendre quelques années, le temps d’évaluer les incidences, l’enquête publique, les consultations et toutes les autres exigences.