Le skatepark éphémère de Waterloo voit le jour derrière le hall des sports

Il n’aura pas été nécessaire d’attendre plus d’un mois pour voir apparaître le nouveau skatepark éphémère prévu par les autorités communales. Il remplace l’ancien skatepark, situé chemin de la Cense, démoli il y a quelques semaines pour laisser place au futur quartier WoW. Ce spot provisoire pour les amateurs de trottinettes, skate, longboard et rollers s’installe sur les anciens terrains de tennis, derrière le hall des sports. C’est un partenariat entre l’échevinat de la Jeunesse et la Maison des Jeunes (MJ). Les deux assureront la sécurité et les heures d’ouverture du skatepark : du lundi au samedi de 12h à 18h. L’autre collaboration est plus inattendue, les modules et les rampes ont été réalisés par des membres de la Maison des Jeunes avec la supervision des services communaux pour être sûr que les normes de sécurité soient respectées, informe Aisling D’Hooghe (MR), échevine de la Jeunesse.