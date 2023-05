46 nouvelles places de parking rue du Ménil à Braine-l’Alleud : “C’est la logique et l’intérêt global qui nous ont conduits à modifier”

La situation actuelle prévoit un stationnement alterné d’un seul côté de la voirie. Dans le nouvel aménagement, les voitures seront garées en quinconce afin de créer un système de chicane. Une nouvelle configuration qui va permettre de réduire la vitesse dans cette rue, informe Henri Detandt (MR), échevin des Travaux publics.

Du côté de certains habitants, c’est le mécontentement : 46 places, c’est en dessous du nombre actuel. Une critique que la commune entend réfuter. Henri Detandt assure qu’il y aura au final davantage de places : “C’est la logique et l’intérêt global qui nous ont conduits à modifier la disposition”. Pour l’élu, cela s’inscrit dans les objectifs de la commune de créer “plus de places dans l’espace public”.

Un sens unique en périodes d’affluence

En octobre 2021, la commune de Braine-l’Alleud a instauré un système, inédit en Wallonie, dans cette rue : durant les périodes d’entrée et de sortie des écoles, la rue passe en sens unique. Un procédé rendu possible par des panneaux dynamiques aux intersections, similaires à certaines zones 30.

Pour les autorités communales de Braine-l’Alleud, cette innovation, testée pendant plusieurs mois, est concluante. La circulation a été plus fluide dans le quartier.

Et les panneaux dynamiques continueront à être d’application : “On les a retirés quelques jours et on a eu rapidement une levée de boucliers, donc on les a remis.”