Waterloo : les mésaventures d’un ancien cavalier de haut niveau

L’effacement d’une dette ne peut être accordé que si le tribunal considère que le demandeur n’a pas commis de faute grave caractérisée. L’avis favorable du procureur du roi et celui du curateur de la faillite sont requis pour éclairer le tribunal et il arrive que des créanciers déposent une requête en opposition. Tel a été le cas, ce lundi 15 mai 2023, lors de l’audience hebdomadaire du tribunal de l’entreprise consacrée aux citations en faillite, aux aveux de faillite et aux PRJ (procédures en réorganisation judiciaire).