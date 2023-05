Augmentation critiquée des tarifs de la plaine de vacances de Braine-l'Alleud: "difficilement justifiable"

Il fallait donc se réaligner sur les rémunérations proposées ailleurs et les élus ont approuvé cette mesure à l’unanimité.

Le deuxième point, lui, consistait en une révision du règlement pour modifier les tarifs à payer par les parents. Ces prix n’avaient plus été modifiés depuis 2014. L’idée est de pouvoir compenser dans une certaine mesure l’augmentation des rémunérations, et le coût pour la collectivité de l’organisation générale de ces plaines de vacances.

L’échevin a précisé que le prix était tellement bas qu’il n’était pas rare que des parents réservent, et finalement n’envoient pas leurs enfants. Ce qui bloque des places inutilement.

Une augmentation "difficilement justifiable"

Pour IB, Olivier Vanham a précisé que son groupe n’était pas contre le principe d’une augmentation de tarif, après des années de statu quo et pour pouvoir mieux payer les étudiants. Mais les modalités de celle qui était soumise par le collège lundi soir ne convient pas à l’opposition, et IB a soumis un amendement pour proposer une alternative.

"Cette augmentation nous pose difficulté: elle est de 50% pour les non-Brainois, et de 100% pour les Brainois, a déploré Olivier Vanham. C’est très conséquent, et difficilement justifiable. D’autant qu’on le verra tout à l’heure dans la suite de l’ordre du jour, les finances de la Commune sont bonnes. Nous disons donc non à l’augmentation applicable aux Brainois, et l’amendement que l’on dépose demande la même augmentation pour tout le monde, donc de 50%."

"Votre amendement qui évoque des pourcentages est trompeur"

L’échevin en charge de la matière, Geoffroy Matagne, a précisé que le coût pour les Brainois qui était de 20 € par semaine pour un enfant passera effectivement à 40 €. Mais on est parti d’assez peu, pour arriver à ce montant qui reste inférieur à une bonne partie des tarifs pratiqués dans les autres communes.

Le bourgmestre, Vincent Scourneau, a complété en indiquant que pour les non-Brainois, alors qu’on était à 60 € par semaine, cela coutera désormais 90 € par semaine. "Les Brainois restent privilégiés: votre amendement qui évoque des pourcentages est trompeur, a commenté le maïeur. Les non-Brainois paient toujours le double ! Il faut parler de l’argent qui est payé, pas des pourcentages. Ce nouveau règlement est bon et équilibré, et permet aux étudiants qui assurent l’encadrement d’être revalorisés."

Olivier Vanham a répliqué que lorsqu’on parle d’une augmentation, on l’évalue toujours en pourcentage: il ne s’agit pas de vouloir tromper quiconque… L’amendement d’IB a été rejeté par la majorité, qui a ensuite voté pour la modification du règlement.