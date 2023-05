Waterloo première terre d’artisans certifiés de Wallonie

Pour présenter le label et le programme d’accompagnement, l’Alchimie du Chocolat ouvre son atelier. ©DR

Les artisans regroupent de nombreux domaines d’activité allant du joaillier, peintres, décorateurs mais aussi du chocolatier, du fromager, etc. Des métiers bien différents les uns des autres reconnus désormais par un nouveau label Artisanat certifié. Ce label consacre le caractère authentique de l’activité, son logo peut être apposé sur les supports de communication ou encore les vitrines. Une manière de “mettre les artisans en valeur car ils ont besoin de reconnaissance. Malheureusement, ils ne sont pas toujours reconnus car ils ont rarement le temps de se faire connaître”, déclare le ministre Clarinval. Il s’agit donc pour le ministre de donner un coup de pouce aux artisans. De son côté, Christophe Wambersie ajoute la plus value pour tout un chacun : “les consommateurs venant à Waterloo seront rassurés de trouver des artisans de qualité certifiés”.

La commune en soutien

Afin d’aider à l’obtention de ce label, la commune de Waterloo offre une prime de 250 euros sur présentation d’un projet validé par un jury professionnel. En complément, la commune et l’association des commerçants de Waterloo s’associent avec le SNI et mettent en place un service d’accompagnement des artisans. Après analyse des candidatures, ce service aide à la recherche d’informations et à compléter les documents afin d’obtenir le label. Avec ce programme d’accompagnement, la bourgmestre annonce l’objectif de ‘’faire de Waterloo la première ville ambassadrice d’artisans certifiés.