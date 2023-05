Braine-l’Alleud : projet de crèche recalé à la rue de la Légère Eau

"Vous avez raison, la situation est sidérante !", a répondu le bourgmestre, Vincent Scourneau. Pour rappel, l’idée du collège était de concrétiser, avant la fin de cette mandature, la construction d’une grande crèche sur le site de l’ancien dépôt communal à la rue de la Légère Eau, à côté du bâtiment qui a abrité durant des années la justice de paix. La capacité de cette nouvelle structure était prévue pour 56 places, et le projet avait été discuté en amont avec les services de l’ONE. Qui, une fois n’est pas coutume, se montrent favorable au projet.

Des plans ont été élaborés, et le prix de la construction du nouveau bâtiment a été évalué à un montant situé entre 2 et 3 millions d’euros. Sachant que l’important dans le domaine de la petite enfance est moins le financement de la construction elle-même que la possibilité, par la suite, de recevoir des subsides pour assurer le fonctionnement des crèches. Mais tout cela semblait en bonne voie.

Sauf que récemment, le permis d’urbanisme a finalement été refusé. D’après le collège, principalement parce que le fonctionnaire-délégué estime que le parking destiné à l’accueil des véhicules des parents, et que la Commune avait prévu d’aménager à l’avant du bâtiment, n’est pas adéquat tel qu’il est prévu sur les plans. Il est plutôt recommandé de déplacer le bâtiment en avant de la parcelle, pour qu’il soit à front de rue avec un petit parking à l’arrière.

"Pour nous, placer ce parking à l’avant du bâtiment nous semblait logique du point de vue de la mobilité, a précisé le maïeur. L’idée était de trouver un bon équilibre pour ne pas troubler le quartier. Mais on nous répond que cela ne va pas… Quoi qu’il en soit, on n’a pas perdu espoir. Nous allons introduire un recours pour défendre le dossier, et démontrer toute la pertinence des plans qui ont été conçus pour tenir compte de cet équilibre à respecter pour les riverains."