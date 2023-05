Furieux, Nicolas (prénom d’emprunt), qui a tout juste 18 ans mais n’a pas sa carte d’identité, se sent humilié. Il rumine sa vengeance et, trois jours plus tard, il envoie un mail menaçant: "Je vais te tuer" .

De connexions en repérages sur Instagram, on en arrive à déterminer l’identité du jeune qui a présenté ses excuses à l’audience correctionnelle de Nivelles le 19 avril dernier. Son avocat plaida la suspension simple du prononcé, indiquant que son client n’avait pas mesuré les conséquences de ses agissements. "À son âge, j’aurais pu faire la même chose que lui…"

Le parquet avait requis 60 heures de travail. Le tribunal s’est montré plus compréhensif encore: suspension simple du prononcé.