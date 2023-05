Attaques au couteau au skatepark de Braine-l'Alleud : un jeune Nivellois né en 2000 condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis

Le ministère public, à l'audience, estimait que le couteau utilisé et les menaces du prévenu avant de passer à l'acte - il avait crié "si tu avances, je te tue" à son adversaire - montraient bien l'intention de tuer. Le prévenu et son avocat, eux, affirmaient qu'il était juste question de se défendre contre trois personnes en pleine rixe, plaidant le doute sur l'intention homicide.

Le tribunal, dans le jugement rendu mardi, tient effectivement compte du contexte de bagarre entre deux bandes rivales et estime qu'il reste un doute sur l'intention de tuer. Les préventions de coups et blessures et de port d'arme sans justification légitime sont par contre établies. Pour fixer la peine, le tribunal correctionnel a notamment tenu compte de la gravité des actes commis, des antécédents judiciaires du prévenu et de la relative ancienneté des faits.