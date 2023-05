La fin de la saga à Braine-l'Alleud? "Le centre culturel ne fermera pas", assure l'échevine de la Culture

On le sait, la confiance avait été rompue en 2022 entre la commune et le Centre culturel, le collège brainois ayant eu connaissance de soucis de gestion au sein de l’institution qui l’ont amené à déposer un dossier – au départ d’un audit externe – dans les mains du parquet du Brabant wallon. Dans la foulée, il avait été annoncé en conseil communal que dans ces conditions, la commune, pouvoir subsidiant de l’institution, ne comptait plus soutenir son Centre culturel. Ce qui mettait clairement en péril la continuité de celui-ci, après quarante ans de fonctionnement…

On vous passe les épisodes politiques, juridiques et administratifs pour arriver à l’exigence principale de la commune en 2023 pour tenter encore de ne pas "débrancher la prise": que de nouveaux statuts soient adoptés afin de garantir un réel contrôle administratif et financier sur la gestion du Centre culturel. Ce qui ne fut pas simple à obtenir, mais qui a finalement été mis en place.

Un nouveau directeur, gestionnaire de crise au profil d’économiste, avait été nommé de manière temporaire fin 2022 et l’échevine de la Culture, via les statuts, est devenue présidente du Centre culturel. De quoi fixer de nouvelles procédures, remettre la rigueur et le respect des règles – en matière d’appels d’offres notamment – au centre de la gestion.

Trois départs

Des changements difficiles à imposer au début mais la mission de l’échevine, fixée par le collège, était de rendre un avis après six mois de ce nouveau fonctionnement pour déterminer si un nouveau départ était possible. C’est cet avis, manifestement favorable, qui permet désormais d’annoncer que le Centre culturel ne mourra pas à 40 ans comme d’aucuns le craignaient.

Le sauvetage n’a cependant pas été opéré sans dégâts…

"Certains membres de l’équipe, qui ne se sentaient plus en phase, ont décidé de négocier leur départ. Pour l’instant, cela concerne trois personnes sur huit, confirme Chantal Versmissen-Sollie. Mais on est reparti, ceux qui restent s’investissent dans l’établissement des nouveaux programmes, il y a des projets. Oui, cela a été difficile, mais l’équipe a fait le job dans des conditions franchement pas évidentes et il faut les remercier pour cela. On va maintenant recruter un directeur ou une directrice au profil plus artistique, et engager de nouveaux animateurs pour remplacer ceux qui ont décidé de partir."

La principale leçon de l’aventure, pour l’échevine, est que la réforme des centres culturels, actuellement en discussion à d’autres niveaux, devrait prévoir une double direction: un profil financier pour une gestion quotidienne, et des âmes d’artistes pour la programmation.

Et la Maison de la culture, mise sur pied entre-temps au niveau communal ? "Elle peut parfaitement cohabiter avec le centre culturel, il y a d’ailleurs déjà des réunions communes, répond l’échevine. Les axes de travail sont différents, et complémentaires. Et plus il y aura de culture à Braine-l’Alleud, mieux ce sera !"