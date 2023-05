Waterloo obtient le label Connectoo et devient une des premières communes de Belgique à renforcer l’inclusion numérique

Ce mardi 30 mai, Waterloo est devenu une des premières communes de Belgique à obtenir le label Connectoo, un projet du secrétaire d’État Mathieu Michel (MR) pour renforcer l’inclusion numérique. Connectoo revient, plus spécifiquement, au CPAS de Waterloo et à son service d’Espace Public Numérique (EPN) par l’intermédiaire de son responsable Stéphane De Neve et au président du CPAS Raphaël Szuma (MR) : “Qu’on le veuille ou non, aujourd’hui les services numériques sont de plus en plus nombreux. Les Banques, les administrations, les écoles tout se digitalise à une vitesse folle. Pour aider efficacement les citoyens je souhaitais leur permettre de se tourner vers une personne de confiance pour obtenir une explication adaptée et personnelle. C’est exactement ce que permet Connectoo.”