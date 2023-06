Un Poke House “nouvelle génération” débarque à Waterloo

Depuis, c’est la succes story. En à peine cinq ans, cinq restaurants ont ouvert rien que sur Bruxelles. Les associés ont, par après, lancé une franchise développant alors les Poké House en Wallonie et en Flandre : Louvain-la-Neuve, Namur et deux à Anvers. Dernièrement, celui de Nivelles vient compléter l’offre et d’ici fin juin, Waterloo. Il se situera au 212 chaussée de Bruxelles, pile entre le carrefour de l’église Saint-Joseph et le rond-point des 3 sapins. “Il y a aussi un à Gand qui va arriver dans deux semaines. Dans le mois et demi à venir, on est sur le point d’ouvrir cinq boutiques”.

Waterloo, le Poke House 2.0

Sammy Tielemans le dit, cela fait quelques années qu’il cherchait à s’implanter à Waterloo. Ils ont finalement trouvé via des amis. Et Sammy n’a pas de doute sur les Waterlootois et leur envie de manger sainement : “On avait des clients sur le Poke House de Nivelles qui viennent de Waterloo”. Le concept a déjà tout pour fonctionner, ajoute-t-il, d’autant que le nouvel établissement est “de nouvelle génération”. La carte reste exactement la même mais les fondateurs ont décidé de changer le design : “on a une nouvelle architecte. Elle a repensé les couleurs et les matériaux pour en faire un endroit encore plus cosy et familial qu’avant. C’est un peu un Poke House 2.0”, tout en gardant le concept de base. Il n’empêche que le restaurant est “encore plus beau que d’habitude”. Mais rien ne sert de vendre la peau de l’ours, ce sera aux habitants de la commune au Lion d’en décider.

Poke House ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. L’enseigne va encore s’étendre en Wallonie, notamment à Liège. Pour Sammy, il reste encore du travail et également conquérir les cœurs et surtout les estomacs des Flamands.