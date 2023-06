La fête de la Musique revient du 23 au 25 juin à Waterloo

Pour tous les goûts

Vendredi 23 juin, tout Waterloo résonnera en chanson et en musique avec des groupes de styles et de genres divers et variés. Les festivités débuteront à 17h avec un concert de musique classique à l’Académie. Du côté de la gare, la Popote partira sur du folk, de la chanson française et de la musique klezmer. Rue de l’Infante ce sera de la pop et de la soul. Pour le centre, les rendez-vous sont donnés à la Cantatrice chauve et à la rue François Libert pour du rock et à l’esplanade de l’église Saint-Joseph pour un peu de variété.

Samedi, les Écuries de Waterloo accueilleront les familles dès 15h avec des concerts de folk, de rap et de jazz et dimanche les chorales de Waterloo se retrouveront entre 15h et 17h. Le reste du programme du dimanche se consacrera à la musique classique. En matinée l’académie de musique jouera à l’église en plus de l’orgue. L’académie se déplacera ensuite au gymnase Bella Vita pour un concert des élèves. Au final, les dernières activités pour le public seront à la résidence Argenteuil.

Le Chenois aussi à la fête

L’Amicale du Chenois, l’association des parents et professeurs de l’école communale organise également sa fête de la musique. À partir de 18h30 le vendredi 23, dans la cour de l’école, Smoking Kills et Sam Bosman (dès 20h15) sont au programme. Les visiteurs pourront également profiter du bar et du barbecue.

Tous les programmes sont à découvrir sur Facebook.