Une course-poursuite au départ de Perwez se termine par un accident à Mont-Saint-Guibert

Lorsque les inspecteurs ont actionné leur gyrophare, le conducteur a accéléré et pris la fuite en direction de Gembloux, engageant la course-poursuite.

L'automobiliste fuyard a notamment grillé plusieurs feux rouges, emprunté des voiries en contre-sens et circulé à très vive allure. La voiture du contrevenant a terminé sa course dans la rue de Blanmont, à Mont-Saint-Guibert, où elle s'est encastrée dans un poteau électrique. Le chauffard a poursuivi sa fuite à pied avant d'être repéré dans un jardin privé.

Il s'agit d'un habitant de Perwez âgé de 40 ans. L'intéressé circulait au volant d'un véhicule non assuré, avait été déchu du droit de conduire et roulait sous influence de stupéfiants. Son permis lui a été retiré et il sera prochainement convoqué devant le tribunal nivellois pour y répondre de ses actes.