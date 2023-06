Nouveauté pour la mobilité du Brabant wallon : Bolt lance son service de taxi à Waterloo et Braine-l’Alleud

Ce mercredi, la société estonienne a annoncé lancer ses services de taxi à Waterloo et Braine-l’Alleud, dans le Brabant wallon.

Selon l’entreprise, Waterloo “connaît une forte demande pour ce type de service, notamment en raison de sa proximité avec la capitale”. Actuellement, l’application ne permet pas encore de prendre des courses automobiles en Wallonie. “L’arrivée de Bolt à Waterloo et Braine-l’Alleud permettra à ses habitants de bénéficier de la facilité d’une commande via une application sans que cela ne leur coûte plus cher”, a commenté Laurent Pantusa, Country Manager de Bolt en Belgique. “Par exemple, une course de l’Hôtel de Ville de Waterloo à la gare du Midi ou à la gare centrale coûtera environ 47€. Une course de l’Hôtel de Ville de Waterloo à l’aéroport de Zaventem coûtera, quant à elle, environ 58€”, indique la société.

Quant à l’arrivée de chauffeurs LVC sur la plateforme ? Tout dépendra de l’avancée du cadre législatif wallon, sorte de “plan taxi” à la bruxelloise, actuellement en gestation. Dans la capitale, Bolt exploite pour rappel, comme une petite dizaine d’autres opérateurs, des trottinettes, ainsi que des vélos en libre-service.