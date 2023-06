46 peintres, photographes, sculpteurs, etc. : ” Parcours d’artistes” revient pour sa 2e édition à Braine-l’Alleud

L‘évènement avait conquis les Brainois lors de sa première édition en décembre dernier. Parcours d’artistes remet le couvert les 24 et 25 juin, de 13h à 18h, dans l’ensemble de la commune. Et pour cause, cette seconde édition met l’accent sur les artistes brainois : “Pour la première édition de Parcours d’artistes, nous avons invité des artistes extérieurs à la commune, avant de nous rendre compte que ce n’était plus nécessaire. Braine-l’Alleud regorge d’artistes en tout genre” confie, non sans enthousiasme, Chantal Versmissen, échevine de la Culture de Braine-l’Alleud. Il sera possible de découvrir pas moins de 46 artistes et leurs œuvres : peintures, photographie, aquarelles, pastels, etc., et même stylisme et manga. Ils sont à découvrir dans toute la commune directement à leur domicile ou dans leur atelier. Pour les organisateurs, l’échevine et l’équipe de la Maison culturelle, c’est une manière de rapprocher les Brainois de leurs artistes et de créer la rencontre et la discussion. Mais avant toute chose, c’est faire de Braine-l’Alleud une commune culturelle de premier plan : “On dit que le sport est l’enfant chéri de Braine-l’Alleud. Je voudrais que la culture soit la jumelle du sport et donc aussi l’enfant chérie”.