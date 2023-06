La candidate du Brabant wallon pour Miss Belgique 2024 est connue

Bien que le concours de 2024 n’aura lieu qu’en février prochain, on peut déjà apprendre le nom de certaines candidates via les réseaux sociaux. Pour le Brabant wallon, c’est Margaux Imandt, une jeune habitante de Waterloo. Âgée de 23 ans, la nouvelle miss Brabant wallon suit des études en e-commerce. Margaux rejoindra prochainement les 31 autres miss et, comme pour toutes, espère décrocher la couronne lors de l’édition 2024. Pour connaître toutes les miss 2024, il faudra attendre le 9 juillet prochain lors de la journée dédiée à l’annonce des candidates.

Une fois la couronne obtenue, chaque Miss Belgique obtient divers objets comme des vêtements, une voiture, des bijoux, etc., mais surtout un salaire. Un an durant, elle représente la Belgique à l’international, lors d’autres concours et participe à des évènements en tant que mannequin.

Depuis la création de Miss Belgique, en 1928, une seule miss issue du Brabant wallon a remporté le concours de beauté. Il s’agit de Laurence Borremans en 1996. Comme chaque année depuis 1969, les Miss Belgique participent au concours Miss Univers et Miss Monde. Pour cette dernière, Laurence Borremans a fini demi-finaliste.