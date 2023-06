De simples commémorations pour l’anniversaire de la bataille de Waterloo (VIDEO)

Modification du calendrier scolaire francophone oblige, la Province et la société Kleber Rossillon, à qui a été concédée l’exploitation du Mémorial, ont dû renoncer à organiser ce dimanche les bivouacs et les reconstitutions qui attirent des milliers de touristes et d’amateurs d’histoire sur le champ de bataille. C’est que le public familial est une composante importante du succès et pour l’instant, les jeunes préparent tous leurs examens…